Fußball: Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck absolviert Trainingslager

HÜRTGENWALD Mit 33 Mann schlug der Mittelrheinligist am Wochenende seine Zelte in der Eifel auf. Freibad und Kartfahren standen dabei auch auf dem Plan.

Die erste Einheit auf dem Vossenacker Sportplatz am Freitagnachmittag ist soeben beendet. Allzu hart hat Trainer Friedel Henßen seine Jungs dabei nicht rangenommen. Erst ein etwas längeres Aufwärmprogramm mit Physiotherapeut und Athletiktrainer Baptist Polman, der dabei sehr auf die nötige Körperspannung achtet, dann das beliebte und unvermeidliche fünf gegen zwei, danach Passübungen und am Ende ein Abschlussspiel – für ein Trainingslager recht moderat.

Als nächster Programmpunkt steht für direkt danach etwas Merkwürdiges auf dem Trainingslagerplan, das aus einem einzigen Wort besteht: Mertesacker. Nanu, was soll das denn sein? Eine Antwort weiß zunächst nur Danny Fäuster: „Mertesacker – das ist der Platz hier“, grantelt der Vizekapitän angesichts des nicht gerade in optimalem Zustand befindlichen Platzes.

Trainerkongress Die gestrige Abschlusseinheit auf dem Vossenacker Sportplatz verpasste Co-Trainer Dirk Ruhrig aus einem speziellen Grund: Nach Waldlauf und Frühstück machte er sich nach Dresden auf. Dort findet von heute bis Mittwoch der Internationale Trainerkongress statt. Thema der Tagung: „WM-Analyse und Zukunftsperspektiven des deutschen Fußballs.“ Den zahlreichen hochkarätigen Referenten zum Trotz ist Ruhrig aber vor allem an einem anderen Angebot dort interessiert: „Am meisten freue ich mich auf die Praxiseinheiten auf dem Platz“, sagt Ruhrig, der auch schon beim Kongress 2017 dabei war. Da musste er aber nicht so weit fahren – der fand in Bochum statt.

Statistik Klingen hat auch ein Faible für Langzeitstatistiken. Daher hat er nun auch mal nachgeschaut, wo der FC nach seiner zweiten Regionalligasaison in der bundesweiten ewigen Regionalliga-Tabelle steht. Diese Klasse gibt’s seit 1963 – bis 1974 zunächst als quasi 2. Liga, nach 20-jähriger Pause dann von 1994 bis 2008 als 3. Liga und seitdem als 4. Liga. „Da haben wir uns durch die 28 Punkte um 55 Plätze verbessert“, berichtet Klingen stolz. Vorher stand der FC in diesem Ranking auf Platz 353, nun auf Rang 298. Insgesamt sind dort 380 Vereine notiert.

Wettschulden Vergangene Woche lud Beecks Geschäftsführer Thomas Klingen seinen Vorsitzenden Günter Stroinski in ein Mönchengladbacher Steakhaus ein. Damit löste er eine verlorene Wette ein. Denn vor der vergangenen Saison hatten die beiden über das Beecker Abschneiden in der Regionalliga gewettet. Klingen hatte dabei dem Team einiges weniger als die tatsächlich dann geholten 28 Punkte zugetraut. „Diese Wette habe ich daher sehr gerne verloren“, versichert der Geschäftsführer.

Henßen klärt dann vorsichtig auf – mit Mertesacker nehme man Bezug auf das legendäre Interview von ZDF-Mann Boris Büchler mit Nationalspieler Per Mertesacker nach dem mühsamen deutschen Achtelfinalsieg bei der WM 2014 gegen Algerien. Da hatte der Verteidiger unter anderem gesagt, dass er sich nun erst mal für drei Tage in die Eistonne lege. Günter Stroinski reagiert darauf ein wenig irritiert: „Wir haben doch gar keine Eistonne mitgebracht“, wirft Beecks Boss ein. „Das ist auch mehr symbolisch zu sehen“, klärt ihn Geschäftsführer Thomas Klingen grinsend auf. Im Klartext: Vom Sportplatz geht’s direkt ins Vossenacker Freibad – angesichts der sehr hohen Temperaturen auch eine ebenso sinnvolle wie willkommene Maßnahme.

Naturgemäß auf weit weniger Gegenliebe stößt die nächste Einheit am frühen Samstagmorgen: Da bittet Co-Trainer Dirk Ruhrig, selbst fit wie ein Turnschuh, für 7.15 Uhr zum Waldlauf. „Es reicht. Mo, mach’ mal ’ne Ansage“, ruft plötzlich einer aus den hinteren Reihen. Mo, das ist Kapitän Maurice Passage, der unmittelbar hinter Ruhrig läuft. Mo macht natürlich keine Ansage – wäre bei Ruhrig wohl auch nicht so gut angekommen.

Nach exakt 22:30 Minuten wird eine Dehnpause eingelegt. „Ich wäre gern noch etwas weiter gelaufen, aber ich weiß ja, was gleich auf duch zukommt“, sagt Ruhrig schmunzelnd an die Adresse der Spieler im Wissen um die folgende harte Vormittagseinheit auf dem Sportplatz. Und an Marc Kochs gerichtet sagt er: „Jetzt weißt du, was du machen kannst, wenn du mit deinen Alten Herren mal hierhin kommst.“