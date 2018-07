Halbfinalisten des Nierspokals stehen fest

Nierspokal : Vorrunden-Ende beim Nierspokal

Erkelenzer Land Fußball: Kuckum, Otzenrath, Wickrathberg und Holzweiler stehen im Halbfinale

Trotz einer 0:2-Niederlage im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen Turniergastgeber SV Otzenrath, qualifizierte sich der SV Holzweiler für das Halbfinale des diesjährigen Nierspokal-Turniers. Als Sieger der Gruppe A tat dies auch Otzenrath. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz ist der SV Immerath ausgeschieden.

In der Gruppe B ausgeschieden ist der SV Venrath, der am Seriensieger SV Niersquelle Kuckum und am SV Wickrathberg scheiterte. Favorit Kuckum wurde wie erwartet Gruppenerster, Wickrathberg erreicht als Zweiter dieser Gruppe das Halbfinale.

SV Holzweiler – SV Otzenrath 0:2 (0:1). Im Duell B-Liga Mittelrhein gegen B-Liga Niederrhein, setzte sich mit Ausrichter Otzenrath der Niederrheinvertreter verdient durch. Nach einer halben Stunde gelang Jonas Klann das 1:0, so ging es auch in die Pause. Als in der 78. Minute Dominik Reinartz auf 2:0 erhöhte, war die Partie entschieden.



SV Niersquelle Kuckum – SV Venrath 5:0 (2:0). Wie erwartet, setzte sich A-Ligist Kuckum gegen Ortsnachbar Venrath deutlich durch. Für die 2:0-Pausenführung sorgten Steffen Moll und Marius Major. Yannik Bürger, der zweimal traf, und Dennis Heinen schraubten das Ergebnis dann noch auf 5:0. Zu erwähnen ist, dass es in beiden Partien vor guter Kulisse äußerst fair zugegangen ist.

Weitere geht es mit den Halbfinalspielen unter der Woche: Am Mittwoch, 1. August, spielen ab 19.30 Uhr der SV Otzenrath gegen den SV Wickrathberg und am Donnerstag, 2. August, ab 19.30 Uhr der SV Niersquelle Kuckum gegen den SV Holzweiler. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden dann am Sonntag, 5. August, statt.