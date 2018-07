Sportschützen des SSV Rurtal Hückelhoven bei Landesmeisterschaften erfolgreich

Hückelhoven Insgesamt sammelten die Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven in ihren Disziplinen neun Siege, fünf Vizetitel und vier dritte Plätze.

Mit Langwaffen in den Präzisions-Disziplinen auf 50 Meter startete der SSV Rurtal Hückelhoven bei den Meisterschaften des Landesverbandes 4 im BDS.

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr (SLSG) KK siegte Patrick Schwehn in der Schützenklasse (290). Den Meistertitel der Altersklasse holte sich Frank Moosmeier (278). Mit SLSG KK und Optik siegte Maurice Heitzer (254), Schwehn wurde Zweiter (278). Ebenfalls Zweiter wurde Moosmeier (259) vor Harald Leidereiter (3./250). Mit dem SLSG GK und Optik sicherte sich Christoph Hagedorn (272) den Vizetitel. Mit dem Unterhebelrepetierer (UHR) GK und Optik siegte Reiner Schlebusch (Senioren/290). Mit dem UHR KK musste Jan Küppers (2./252) Sebastian Salbert (264) den Sieg überlassen. Es siegten in ihren Klassen: Engelbert Schmitz (Senioren/265)) und Gerd Rüdiger Stöbbe (Supi’s/251). Erfolgreich war Jan Küppers mit dem Dienstsportgewehr KK (281). Mit dem Zielfernrohr-Gewehr KK wurde Olga Jelinsky Dritte (294). Bei der Disziplin „50 Meter Zeitserie“ holten sich Heitzer und Moosmeier mit dem SLSG KK und Optik durch 240 und 263 Ringe jeweils den Sieg. Ohne Optik waren Moosmeier (261) und Schlebusch (280) wieder in Siegeslaune. Mit dem SLSG GK und Optik wurde Leidereiter Vize (273).Auf die Symbolscheibe mit dem SLSG KK und Optik siegten wieder Maurice Heitzer (364) und Harald Leidereiter (360). Patrick Schwehn (Schützen) wurde mit 373 Ringen Dritter.