SV Schwanenberg: Vier Events werfen ihre Schatten voraus

ERKELENZ : Gleich vier Events – der August wird der Monat des SV Schwanenberg

Ob Hobbyspieler oder Könner - beim Beachvolleyballturnier des Summer-Sports-Weekends des SV Schwanenberg kommen alle Sandwühler auf ihre Kosten. Foto: Jürgen Laaser/JÜRGEN LAASER

ERKELENZ Summer-Sports-Weekend, Dorfmeisterschaft, Saisoneröffnung und großes Jugendturnier: Schwanenberger Fußballer stemmen vier Mammutveranstaltungen.

Dem SV Schwanenberg stehen heiße Tage bevor – und das bezieht sich nicht nur alleine auf die sommerlichen Temperaturen. Gleich vier Events stehen bei den Schwänen im Terminkalender, vier Termine, die die gesamte Manpower des Vereins beanspruchen. „Ein absolutes Mammutprogramm“, sagt Thorsten Maaßen, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Los geht der Event-Monat auf der Sportanlage in der Schlei am ersten August-Wochenende: Am Samstag, 4. August, werden beim Summer-Sports-Weekend ab 10 Uhr wieder zahlreiche Teams ihr Können beim Beachvolleyballturnier unter Beweis stellen und ein paar feuchtfröhliche Stunden mit anschließender After-Tournamente-White-Sand-Beach-Party mit DJ verbringen. „Wir setzen wieder auf die Dinge, die in den Vorjahren den Erfolg des Events garantiert haben“, sagt Andi Friedrichs, der seit der ersten Auflage im Orga-Team ist. Eins soll sich aber definitiv ändern: „Das Endspiel darf nicht wieder erst mitten in der Nacht stattfinden“, sagt Kevin Fox, der ebenfalls in die Orga involviert ist, „deshalb schlagen wir dieses Mal schon eine Stunde früher auf.“ Auch sollen die Wartezeiten für die Aktiven verkürzt werden. Ebenfalls ab 10 Uhr geht es dann am Sonntag, 5. August, mit der offenen Fußball-Dorfmeisterschaft weiter.



Als nächster Programmpunkt steht die offizielle Saisoneröffnung am Sonntag, 12. August, auf dem Plan. Ab 13.30 Uhr startet das Kreispokalsieger-Legendenspiel in seine fünfte Auflage, wobei Pitti Klingen seine Kreispokalsieger von 1989 aufbieten wird. Markus Bertrams und Thorsten Maaßen werden unterdessen versuchen, eine ähnlich robuste und spielstarke Auswahl an in die Jahre gekommener Schwäne zu überreden, die morschen Knochen über den Kunstrasenplatz zu scheuchen. Anschließend werden die Herrenteams der Schwarz-Weißen für die neue Saison vorgestellt, zudem bittet das neue Trainerteam des Neu-B-Ligisten Ralf Anic und Klaus-Jürgen Fränken die neu formierte Mannschaft der Schwäne zu einem Testspiel. Getestet wird ab 15 Uhr gegen den SV Blatzheim, einen B-Ligisten aus der Region Rur-Erft.