Motorsport : Wie ein heißes Messer durch Butter

Fahren für Leipert Motorsport in der ADAC- GT4-Germany: Morgen Huber (l., Australien) und der Deutsche Luci Trefz. Foto: Burkhard Kasan

WEGBERG Motorsport: Teamchef Ingo Leipert sah kämpfende Junioren im AMG-Mercedes GT4.

Nervös waren sie nicht, aber irgendwie angespannt und natürlich hochkonzentriert: Diese Zustandsbeschreibung galt für die Fahrer Luci Trefz (17, Wüstenrot) und Morgan Haber (25, Australien) ebenso wie für das von Ingo Leipert angeführte Hintergrundteam von Leipert Motorsport bei der Saisonpremiere der neuen Rennserie ADAC-GT4-Germany auf dem 3,667 Kilometer langen Asphaltband der Motorsport-Arena Oschersleben (Sachsen-Anhalt). Doch schon nach den beiden freien Trainings kehrte Gelassenheit ein im jüngsten Fahrerduo des 24-köpfigen Starterfeldes, zumal dann im Qualifying sogar die zehnte Startposition herausgekommen war, die für den Youngster Trefz sogar P5 in der Juniorenwertung bedeutete. Der 17-Jährige übergab die gelb-grüne „Mann-Filter-Baby-Mamba“ (O-Ton eines TV-Kommentators) auf Rang zehn an Morgan Haber, der die Startnummer 48 schließlich als Achter ins Ziel brachte.

Das waren eigentlich beste Voraussetzung für den zweiten Renntag, der dann jedoch schwerste Bedingungen brachte und Morgan Haber bei Starkregen ins Kiesbett rutschen ließ. Da wusste das Leipert-Team, dass von Startplatz 21 nur bedingungsloser Kampf für eine Verbesserung sorgen konnte. Die Attacke von Haber führte über P20, P18 und P17 schließlich auf P13. „Wie ein heißes Messer durch die Butter“, so Teamchef Leipert, lief es dann auch bei Luci Trefz. Am Ende standen Rang sieben der Gesamtwertung und P3 in der Juniorenrangliste.