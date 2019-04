Leichtathletik : Wetter als Wettkampfgegner

INFO

Schon in Kürze lädt die Leichtathletikabteilung des TV Erkelenz zum Kinderleichtathletik-Teamwettbewerb ein. Los geht es am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade.

