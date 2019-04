GT4-Serie in Monza : Leipert-Youngster heizen den Routiniers ein

Der Wegberger Mercedes-AMG GT 4 blieb auf der Rennpiste in Monza auch bei Starkregen in der Spur. Foto: Fotospeedy.it

Wegberg Der Rennstall aus Wegberg landet mit den Nachwuchsfahrern Luci Trefz (17) und Marcus Paverud (18) in Monza auf dem Podium.

Das Team Leipert-Motorsport aus Wegberg hat seinen tollen Saisonstart auch in der GT4-European-Serie fortgesetzt. Was auf den Rennpisten in Dubai, Abu Dhabi und Sepang mit den Lamborghini-Super-Trofeo-Teams auf dem Podium endete, das gelang jetzt auch im italienischen Monza. Auf dem Autodromo Nazionale waren die im kleinen Rath-Anhoven vorbereiteten AMG-Mercedes GT4 auf dem Podium, auf der Pole Position und in den Punkterängen zu finden. Und dies, obwohl der Wettergott es nicht gut meinte und die 35 Starter wegen weit geöffneter Himmelsschleusen auf Regenreifen zwang.