Fortbildungen auf 1. Lizenzstufe : Lehrgänge beim Kreissportbund

Auch um das Thema Trampolin geht es bei einer der KSB-Fortbildungen. Foto: TV Büch-Arsbeck

Kreis Heinsberg Fortbildungen auf der 1. Lizenzstufe bietet der Kreissport Heinsberg nicht nur Lehrkräften und Mitarbeitern in Grundschulen und im offenen Ganztagesbetrieb an, sondern auch Übungsleitern in Vereinen.

Die Fortbildung „Entspannungskiste“ findet am 17./18. Mai statt. Hier vorgestellt werden etwa Übungen, die für ein Durchatmen sorgen sollen. Um das Thema Ernährungskompetenz im Sport geht es am 26. Mai, während am 1./2. Juni Mini- und Maxitrampolin auf dem Plan stehen. Nicht unwichtig ist auch die Fortbildung, die sich mit der Sportabzeichenprüferausbildung beschäftigt (15. Juni).

Wer sich für eine Teilnahme an den einzelnen Lehrgängen beziehungsweise. Fortbildungen interessiert, bekommt beim Kreissportbund Heinsberg ausführliche Informationen dazu. Individuelle Fragen beantworten die beiden Fachkräfte Berit Baumeister und Vera van Ool unter Telefon 02452 904005.

www.ksb-heinsberg.de

