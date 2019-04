Handball : Rurtaler zünden ein Tor-Feuerwerk

Hückelhoven Handball: 66 Tore in der „Hölle West“.

Landesliga. ASV Rurtal-Hückelhoven – VT Kempen 46:20 (22:8). Da brannte ein Tor-Feuerwerk in der „Hölle West“ ab. Gegen den Absteiger entwickelte sich von Beginn an ein Selbstläufer. Die Kempener schickten zum Teil ihre Kreisliga-A-Jugend ins Rennen, die mit dem Landesliga-Niveau überfordert war.

Die beiden Rurtaler Torhüter fingen teilweise die Würfe aufs Tor und starteten so die Tempogegenstöße, die Torgaranten waren. Auch in der Abwehr brannte nichts an. Nach einem Stand von 15:3 nach nur 15 Minuten schlichen sich Fehler bei den Gastgebern ein. Die Konzentration bei einer solchen Überlegenheit aufrecht zu erhalten, schien das Hauptproblem des Spiels zu sein. Schließlich nahm der ASV den Fuß vollkommen vom Gas und verzichtete auf Tempohandball, um in Ruhe im Angriff aufzubauen. Es trafen: Meschkorudni (16), Reiling (12/4), Venedey (7), Kremer (4/1), Borgmann, Gerards, Farin (je 2), Heppner (1).