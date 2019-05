Fußball : Für Kuckums Niers-Kicker ist jeder Punkt nötig

Thomas Portz vom SV Kuckum. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

KREIS HEINSBERG Fußball-Kreisliga A: Mit dem SV Waldenrath/Straeten stellt sich der Tabellenzweite beim SV Kuckum vor.

Am Mittwoch kam es in der Kreisliga A zu einem Nachholspiel zwischen Gastgeber FSV Geilenkirchen und dem FC Randerath/Porselen. Dabei wurde die zarte Pflanze Hoffnung auf den Klassenerhalt für Geilenkirchen schon wieder eingestampft. Mit 2:1 Treffern setzten sich die Gäste um Spielertrainer Sven Regn am Ende durch. Patrick Kurz brachte Ra/Po früh in Führung (8.). Der FSV reagierte aber schnell und kam durch Philipp Heinrichs zum Ausgleich (14.). In der 67. Minute nahm dann Sven Regn wieder mal selber das Heft in die Hand und markierte das 2:1 für die Gäste. Neben den Punkten verlor Geilenkirchen zudem Simon Strücker, der Rot wegen Foulspiels sah (62.).

Am Freitagabend geht es mit zwei Begegnungen weiter. Ab 19.30 Uhr spielt der SV Niersquelle Kuckum auf heimischer Asche gegen den SV Waldenrath/Straeten. Die Niers-Kicker brauchen jeden Punkt, um die Klasse zu halten, doch jetzt kommt mit dem Tabellenzweiten ein ganz dicker Brocken auf die Jungs von Trainer Thomas Portz zu. Um 20 Uhr tritt Tabellenführer SV Helpenstein bei Germania Teveren II an. Die Gäste gehen zwar favorisiert in die Partie, doch muss man sehen, wie der SV die drei Sperren gegen Yannik Thiessen, Yannick Fonger (beide sahen vorige Woche im Spiel gegen Millich die Ampelkarte) sowie Marcel Malek (Rot) kompensieren können. Teveren hingegen steckt mitten im Abstiegskampf, und wird nichts zu verschenken haben.

Die übrigen Partien werden alle am Sonntag ab 15 Uhr ausgespielt. Im Kampf um den zweiten Tabellenrang, der eventuell zum Aufstieg berechtigen kann, spielt Sparta Gerderath zu Hause gegen die SG Katzem/Lövenich. Sollten die Spartaner so souverän auftreten wie in den vergangenen Wochen, wird es für die SG wohl sehr schwer, Zählbares mitzunehmen. In den Kampf um Position zwei könnte sogar noch Germania Hilfarth als aktuell Tabellenvierter eingreifen. Dazu bedarf es allerdings gegen Kellerkind SV Breberen eines Heimsiegs. Im Stadion an der Gronewaldstraße erwartet der SV Roland Millich den SSV Kirchhoven. Die Roländer mit Spielertrainer Kevin Rapp dürften von der Papierform her die Nase vorne haben, müssen allerdings in der Defensive stabiler werden – immerhin kassierte der SV bereits 47 Gegentreffer und somit mehr als die blau-weißen Gäste (43).