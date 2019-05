Fußball : Beecker Kampf um den Klassenerhalt

Kreis Heinsberg Fußball-Bezirksliga: Das Derby Union Würm-Lindern gegen den FC Wegberg-Beeck II wird umkämpft sein. Bei den Beeckern sitzt der neue Trainer Mark Zeh auf der Bank. Der FC hatte sich vorige Woche von Markus Lehnen getrennt.

Der 24. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, wird am Freitag, 3. Mai, mit zwei Partien eröffnet. So stehen sich um 18.45 Uhr in Lindern die SG Union Würm-Lindern und der FC Wegberg-Beeck II gegenüber, um 20.15 Uhr Concordia Oidtweiler und Rasensport Brand. Vor allem das kreisinterne Derby zwischen Union (31 Punkte) und Beeck (26 Punkte) wird umkämpft sein, geht es doch für beide Mannschaften um den Klassenerhalt. Während Hermann-Josef „Jo“ Lambertz als Union-Trainer nach wie vor das Vertrauen der Verantwortlichen genießt, hat man in Beeck neulich Trainer Markus Lehnen vorzeitig entlassen. Dessen Nachfolge sollte in der neuen Saison Mark Zeh antreten, der muss schon jetzt ran und wird deshalb am Freitag zum ersten Mal in der Verantwortung stehen. Das Hinspiel hatte die Union übrigens 1:0 gewonnen, obwohl im Beecker Team mit Shpend Hasani einer der erfolgreichsten Stürmer der Mittelrheinliga auf dem (Kunstrasen-)Platz gestanden hatte.

Ein wichtiges Spiel steht auch dem TuS Germania Kückhoven ins Haus. Kückhoven empfängt den Tabellenvorletzten SW Huchem-Stammeln, den man nach dem Überraschungssieg letzte Woche in Brand (1:0) in der Tabelle überholt hat. Zwar ging das Hinspiel in Niederzier mit 1:3 verloren, sollte nach den Ergebnissen der letzten Wochen (2:0 gegen Dremmen, 5:1 in Eicherscheid, 2:2 in Oidtweiler und dem schon erwähnten 1:0 in Brand) aber zu korrigieren sein. Gerade die Partie gegen den Aufsteiger aus dem Fußballkreis Düren, dann kommenden Donnerstag im Nachholspiel gegen Mariadorf und anschließend in Ratheim könnte darüber entscheiden, ob der TuS Germania auch im nächsten Jahr noch in der Bezirksliga antreten darf. Wichtige Entscheidungen also, die da in den nächsten drei Spielen fallen können. Das wissen auch Trainer Dirk Valley und die Mannschaft, die nach den jüngsten Erfolgen die drei Aufgaben aber mit viel Selbstvertrauen angehen sollten.