Aufruf des Stadtsportverbandes : Sportabzeichen: SSV sucht neue Fachkraft

Hückelhoven Joachim Sieber, langjähriger Sportabzeichen-Obmann des Stadtsportverbandes Hückelhoven, scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt aus. Das teilt der SSV mit. Wie nun Jürgen Sester, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Hückelhoven, erklärt, seien die bisherigen Bemühungen, einen geeigneten Nachfolger zu finden, erfolglos geblieben.

Im Klartext: Der Stadtsportverband sucht für die Durchführung der Aktivitäten rund um das Sportabzeichen in Grundschulen (Veranstaltung an drei Vormittagen pro Jahr) und für Jedermann (in der Regel eine Veranstaltung pro Jahr, meist im September) eine einsatzfreudige und engagierte Fachkraft. „Damit ist kein formelles Amt im Vorstand des SSV und verpflichtende Teilnahme an den Sitzungen verbunden“, unterstreicht Sester. Der Kandidat oder die Kandidatin soll sich voll auf die Aufgabe konzentrieren und wird vom Vorstand unterstützt. Zum künftigen Aufgabengebiet gehören auch die neuen Akzente im Bereich des Kinderbewegungsabzeichens. Wegen der besonderen Bedeutung des Sportabzeichens in der Stadt Hückelhoven ist eine Erstattung anfallender Kosten im Rahmen der steuerlichen Rahmenbedingungen des Ehrenamtspauschale möglich.