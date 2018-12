Kreissportbund Heinsberg: KSB macht Vereine und Übungsleiter fit

Kreis Heinsberg Die Qualifizierung im Sport steht beim Kreissportbund Heinsberg hoch im Kurs. Nicht nur zwischen den Zeilen ist im Programm daher zu lesen: Im Sport steckt Bildung. Optimale Rahmenbedingungen sollen geschaffen werden.

„Unser Kernziel besteht darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst viele Menschen im Kreis Heinsberg mit Spaß und unter zeitgemäßen Bedingungen, Sport im Verein treiben können.“ Ronnie Goertz, Vorsitzender des Kreissportbundes Heinsberg, bringt es in seinem Vorwort so auf den Punkt. Geschrieben steht es in dem umfassenden Programm, das der KSB zum Thema Qualifizierung im Sport herausgebracht hat und in dem intensive Aus- und Fortbildungsangebote zu finden sind und das auf gesellschaftliche Herausforderungen reagiert.