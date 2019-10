Mittelrheinpokal : Ausnahmsweise nicht Favorit

In den vergangenen 20 Jahren haben Beeck und Bonn häufig die Klingen gekreuzt. Ein Spiel aus der jüngeren Vergangenheit ragt aus Beecker Sicht dabei hervor: Am 31. Mai 2015 siegte der FC am vorletzten Spieltag der Mittelrheinliga im „Endspiel“ im Bonner Sportpark 2:0 und stieg damit erstmals in die Regionalliga auf. Beecks damaliger Stürmer und Torschütze zum 2:0 Denis Pozder (M.) steigt hier zum Kopfball hoch – beobachtet von Thomas Lambertz (r.). Foto: Quentin Bröhl

Wegberg Mittelrheinpokal: Anders als im Ligaalltag, ist der FC Wegberg-Beeck gegen den Regionalligisten Bonner SC nur Außenseiter. Und das will man nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Eines ist für Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck in der Meisterschaft vorab bei fast jedem Spiel gleich: Der Tabellenführer befindet sich nicht gerade in der Außenseiterrolle. Am heutigen Dienstag ist das einmal anders. „Das ist das wohl erste Spiel in dieser Saison, in das wir nicht als Favorit gehen“, sagt Trainer Michael Burlet – und braucht mit dieser Aussage keinen Widerspruch zu befürchten. Denn ab 19 Uhr stellt sich dann Regionalligist Bonner SC in der ersten Runde des als Bitburgerpokal gespielten Mittelrheinpokals im Beecker Waldstadion vor.

„Bonn ist natürlich ein richtiges Brett. Doch wir freuen uns alle mächtig auf dieses Spiel, das ist ein klares Highlight für uns. Es ist schließlich immer reizvoll, sich mit einem Regionalligisten in einem echten Wettkampfspiel zu messen – und das ist der Pokal ja zweifellos“, sagt Burlet. Auch wenn der BSC Favorit ist – so ganz chancenlos sieht Burlet sein Team nicht: „Wenn bei uns alles passt, alle über sich hinauswachsen, ist was drin. Wir werden jedenfalls alles versuchen, eine Überraschung zu schaffen, werden alles raushauen, was geht. Für einen Trainer ist so ein Spiel immer dankbar: Da muss man keinen mehr groß motivieren, alle sind ohnehin mächtig heiß.“

Info Vor zwei Jahren spielte der BSC im DFB-Pokal Geschichte Es ist noch nicht lange her, da hat Bonn im DFB-Pokal gespielt: Im August 2017 traf der BSC in der ersten Runde auf den damaligen Erstligisten Hannover 96, verlor vor 9500 Zuschauern im ausverkauften Bonner Sportpark Nord mit 2:6. Für dieses Spiel hatte sich der BSC als Mittelrheinpokalsieger qualifiziert. Das Finale gegen den damaligen Drittligisten Fortuna Köln gewann der SC im heimischen Sportpark vor 6600 Zuschauern mit 1:0 durch ein Tor von Dario Schumacher – und der ist auch nun wieder der zentrale Mann beim BSC.

Beecks bislang letztes (und auch einziges) DFB-Pokalspiel ist ein wenig länger her. Im August 2008 traf der FC vor 8500 Zuschauern im Mönchengladbacher Borussia-Park auf den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen. Zur Pause stand es 1:1, am Ende siegten die Profis 4:1. Bei der Alemannia wirkte der 17-jährige aufstrebende Jungprofi Lewis Holtby aus Gerderath mit. Besonderheit In einer Hinsicht hat sich Beeck mit seinem DFB-Pokalspiel in Borussias Geschichtsbuch geschrieben. Denn damit hat der FC den 2004 eröffneten Borussia-Park pokaltechnisch „eingeweiht“. Denn die Borussia war in den vier Jahren zuvor im DFB-Pokal stets früh ausgeschieden – jeweils auswärts.

Beecks Coach erwartet einen Gegner, der sofort draufgehen wird. „Der SC dürfte schon versuchen, uns massiv hinten reinzudrängen. Doch wir wollen nach Möglichkeit mitspielen. Qualität haben wir ja auch.“ In Bestbesetzung kann Beeck den Pokalkracher aber nicht angehen. Neben den Langzeitverletzten Sascha Tobor, Joy-Slayd Mickels und Marius Müller fallen jeweils mit einem grippalen Infekt Danny Fäuster und auch Marc Kleefisch aus, der zweifache Torschütze vom 3:0 gegen Friesdorf. Und Stefan Thelen wird berufsbedingt voraussichtlich erst im Laufe des Spiels dazustoßen.

Burlet selbst hat übrigens noch nicht so viele Mittelrheinpokalspiele auf dem Buckel. „Mit meinem vorherigen Verein SV Breinig haben wir in der Regel am Pokal nicht teilgenommen, weil wir da mal sehr viele Körner gelassen haben, die dann in der Liga gefehlt haben. Dass in Beeck der Mittelrheinpokal aber einen sehr hohen Stellenwert genießt, weiß ich – und danach richte ich mich auch.“

Auch Bonn misst dem Pokal große Bedeutung bei – beileibe nicht nur wegen der DFB-Pokalteilnahme vor zwei Jahren (siehe Info). „Wir werden auch im Pokal mit der bestmöglichen Mannschaft antreten. Nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren jeweils früh aus dem Pokal ausgeschieden waren, wollen wir es diesmal wieder besser machen“, sagt Bonns Pressesprecher Michael Pieck. In der Regionalliga läuft es für den BSC, der in der vergangenen Saison dort erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt eintütete, schon mal prächtig. Vor dem 1:1 daheim gegen die U 23 Borussia Dortmunds am Samstag gewann Bonn viermal in Serie, steht aktuell mit 20 Punkten auf Rang sieben.

„Eine Platzierung zwischen acht und zwölf dürfte für uns am Ende realistisch sein“, meint Pieck. Zentraler Mann beim BSC ist Mittelfeldstratege Dario Schumacher, der im Sommer nach einem Jahr bei RW Oberhausen nach Bonn zurückgekehrt ist. Drei Tore hat er bislang geschossen – zwei weniger als Neuzugang Patrick Schikowski, der nach Anlaufschwierigkeiten richtig in Schwung gekommen ist.