Bitburger-Pokal : Verbandspokal startet in die erste Runde

Kreis Heinsberg „Bitburger-Pokal“: Schafhausen und Würm-Lindern spielen am Sonntag, Wegberg greift am Dienstag ein.

Während die restlichen Teams des Kreises am Wochenende dem „business as usual“ im Ligaalltag nachgehen, treten Landesligsit FC Union Schafhausen und Bezirksligist SG Union Würm-Lindern in der ersten Runde des Mittelrheinpokals an. Im als „Bitburger-Pokal“ ausgetragenen Wettbewerb bekommt es der FC Union am Sonntag um 17 Uhr mit dem klassentieferen Wahlscheider SV auf der heimischen Platzanlage zu tun. Nach dem furiosen 1:0-Erfolg im Kreispokalfinale gegen den FC Wegberg-Beeck vor zwei Wochen wollen die Schafhausener mit Coach Jochen Küppers nun auch im zweiten Wettbewerb für Aufsehen sorgen. Immerhin qualifziert sich der Sieger des Bitburger-Pokals am Ende für den DFB-Pokal.