Schießsport : Heinsberger Sportschützen für gute Leistungen geehrt

Kreis Heinsberg Der Schützenkreis Heinsberg traf sich zur Herbstversammlung und ehrte die Meister.

Nach der Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden Gottfried Mevissen und einem kurzen Gedenken an die Verstorbenen starteten die Ehrungen. In diesem Jahr hatten 13 Vereine insgesamt 46 Mannschaften für die fünf verschiedenen Disziplinen entsandt. 41 Schützinnen und 180 Schützen wurden insgesamt gezählt. Dass die Schützen des SSV Tüschenbroich mit zur deutschen Elite gehören, zeigen die Ergebnisse, die sie bei den Deutschen Meisterschaften in München erzielen konnten. Mit dem Kleinkalibergewehr errang Ulrich Pelzer im 60-Schuss-Liegendschießen mit 593 Ringen Rang eins und damit die Goldmedaille. Im Freihandschießen mit dem Luftgewehr wurde Pelzer von Rolf Reinicke und Heinz-Bert Hanraths unterstützt. Zusammen landeten sie auf dem fünften Platz. Besser lief es noch beim 100-Meter-Schießen mit dem KK-Gewehr. Aufgelegt sicherten sich Dieter Mingers, Leo Tappeßer (6. mit 315 Ringen) und Rolf Monius (8. mit 314,6 Ringen) die Bronzemedaille. Das Aufgelegtschießen mit dem Luftgewehr Ende des Monats in Dortmund lässt noch weitere gute Platzierungen erwarten.