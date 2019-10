Bezirksliga-Fußball : Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze

Bezirksliga: Gleich fünf Mannschaften haben am neunten Spieltag die Chance, die Tabellenführung zu erobern.

Der am Wochenende anstehende 9. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, wird am Samstag mit der Partie FC Wegberg-Beeck II gegen Germania Lich-Steinstraß fortgesetzt. Offiziell eröffnet wurde der bereits am 3. Oktober, als die SG Union Würm-Lindern im vorgezogenen Derby gegen Sparta Gerderath mit 3:0 gewann. Während sich Sparta ein spielfreies Pflichtspielwochenende gönnen kann, ist die SG Union trotzdem gefordert. In der ersten Runde des Mittelrhein-Bitburger-Pokals trifft das Team am Sonntag auf den Landesliga-Spitzenreiter SV Schlebusch.