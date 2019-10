Kreisliga-Fußball : Ungleiches Absteigerduell

Heinsberger Kreis Kreisliga A: Am Sonntag messen sich die Bezirksliga-Absteiger Germania Kückhoven und VfJ Ratheim. Gastgeber Kückhoven möchte seinen Saisonstart vergolden, die Makarov-Elf einen Fehlstart verhindern.

Der TuS Germania Kückhoven und der VfJ Ratheim haben eines gemeinsam: Beide sind in der Vorsaison aus der Bezirksliga abgestiegen und spielen nun dementsprechend in der Kreisliga A. Damit enden allerdings die Gemeinsamkeiten, denn während Kückhoven sich von Beginn der Spielzeit ganz oben in der Tabelle festsetzte, finden sich die Kicker vom Ohof in den Abstiegsregionen wieder. Zeit, um mal beim Ratheimer Trainer Stanislav Makarov nachzuhaken, wo der Schuh momentan drückt: „Wir wissen natürlich, dass es nicht der Anspruch sein kann, eventuell gegen den Abstieg zu spielen. Doch die Saison ist noch relativ jung und ich weiß woran es hapert. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir uns in den kommenden Wochen in der Tabelle nach oben bewegen.“