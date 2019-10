Kreis Heinsberg : Sprung an die Tabellenspitze geschafft

Im Strafraum nimmt der Beecker Cenk Cetin den Ball und schießt mit Links zum 1:0 gegen Germania Lich-Steinstraß ein. Foto: nipko

Kreis Heinsberg Fußball-Bezirksliga: Nach diesem Spieltag kommt es am nächsten Wochenende zum „Kracher“ zwischen FC Wegberg-Beeck II und SG Stolberg.

Von Herbert Grass

Punkt- und torgleich mit der SG Stolberg hat die „Zweite“ des FC Wegberg-Beeck tatsächlich den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Das Duell Stolberg gegen Wegberg-Beeck gibt es dann am nächsten Wochenende.

FC Wegberg-Beeck II – Germania Lich-Steinstraß 2:1 (1:0). Der Dauerregen am Samstagnachmittag konnte dem Kunstrasenplatz im Beecker Waldstadion nichts anhaben. Und so sahen die wenigen Zuschauer trotz der Witterung eine schnelle und abwechslungsreiche Bezirksliga-Partie mit zunächst deutlichen Vorteilen für die Platzreservisten. Anders als beim enttäuschenden 1:1 in der Vorwoche in Gerderath war das Team gleich im Spiel – und das mit viel Tempo. Die Germania aus dem Fußballkreis Düren konnte da nicht mithalten, verhinderte nur dank guter Paraden ihres Torhüters Nick Jansen mögliche Gegentore. So in der 12. Minute, als der Keeper einen Flachschuss von Cenk Cetin gerade noch um den Pfosten drehen konnte.

INFO Beeck II wechselt drei Mal Wegberg-Beeck II Achten – Storms, Hülsenbusch, Godlevski, Allwicher – Henkens, Malekzadeh Jackels (ab 68. Dreßen) – Ockun (ab 60. Justin Küppers), Asani, Cetin (ab 90.+1 Neumann). Trainer: Mark Zeh. Germania Lich-Steinstraß Jansen – Wirtz, Goeres, Kentzinger, Engels – Kim (ab 46. Hoffmann), Al-Hallani, Karatepe – Al-Tae, Alawie, Büttner. Trainer: Michael Hermanns. Schiedsrichter Marlon Ganser (Aachen) sowie die Assistenten Carlos Ssykor und Andrey Stadnichuk.

Nur zwei Minuten später tat sich Germanias Torwart erneut hervor, parierte zunächst gegen Adrian Asani – den hatte Trainer Zeh als Verstärkung aus dem Mittelrheinliga-Kader erhalten – und dann gegen Robin Jackels. In der 15. Minute kam es zur längst verdienten Führung für Beeck. Robin Jackels hatte mit einem tollen Pass in die Tiefe Cenk Cetin bedient, und der schob den Ball am diesmal machtlosen Lich-Steinstraßer Torwart vorbei zum 1:0 ins Netz.

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiris Marlon Ganser hätte es fast 1:1 geheißen. Doch schoss der aufgerückte Außenverteidiger Alexander Engels den Ball am Tor vorbei. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 60. Minute hatte dann Beecks Justin Küppers das 2:0 auf dem Fuß. Anstatt abzuschließen, versuchte er aber ein Abspiel, was gehörig misslang.

Auf der Gegenseite schlug in der 63. Minute ein Distanzschuss von Marvin Büttner am verdutzten Beecker Torwart Torben Achten vorbei ein. Der Gast war wieder im Spiel. Und wie. Plötzlich gab er die Richtung vor. Allerdings nur kurz: bis zur 67. Minute. Da zog der Schütze des 1:0, Cenk Cetin, von der linken Seite mit Tempo in den gegnerischen Strafraum und wurde gelegt. Der Schiri zeigte sofort auf den Punkt, und da gab es auch keine Proteste. Benyamin Malekzadeh verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1-Siegtreffer.

TuS Rheinland Dremmen – DJK FV Haaren 0:2 (0:1). Auch ohne die Stammkräfte Lukas Prümm, Sascha Bergrath (beide fehlten aus disziplinarischen Gründen) und Tobias Achterberg (verletzt) gewinnt Haaren nach Toren von Dennis Bündgens (12. Minute, Freistoß) und Maik Haass (50.) auf der nur schwer bespielbaren Asche in Dremmen.