Kreisligist muss gegen Sparta Gerderath zittern : SC 09 Erkelenz macht es spannender als nötig

Fussball-Kreisliga Gegen Abstiegskandidat Sparta Gerderath muss der SC 09 Erkelenz trotz früher Führung am Ende noch zittern, setzt sich dann aber doch knapp mit 2:1 durch. Damit bleiben die Erkelenzer in der Spitzengruppe der Kreisliga.

Auch nach dem 23. Spieltag mischt der SC 09 Erkelenz ganz oben in der Tabelle mit, denn die Mannschaft von Trainer Christian Grün bezwang auf eigenem Platz Sparta Gerderath mit 2:1. Das Resultat hört sich knapper an, als es im Vorfeld eigentlich zu erwarten war, doch ganz am Ende wurde die Partie im Willy-Stein-Stadion tatsächlich noch mal eng.

Zunächst schien alles den erwarteten normalen Gang zu gehen, denn bereits in der vierten Spielminute markierte Robin Louis nach toller Vorarbeit von Sinan Kapar die Erkelenzer Führung. „Ehrlich gesagt, habe ich zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass wir die Angelegenheit heute runterspielen können. Allerdings war das dann doch nicht so locker“, meinte Grün zu dieser Phase der Partie. Aber statt weiter ruhig zu agieren, verfiel der SC 09 teilweise in hektische Aktionen, verlor die klare Linie, und brachte trotz optischer Überlegenheit die Sparta wieder ins Spiel. Gerderath hielt die Defensive stabil und lauerte auf Möglichkeiten. Doch weitere Treffer fielen bis zur Pause nicht mehr, was Christian Grün nach dem Spiel so kommentierte: „Statt das zweite oder dritte Tor nachzulegen, gehst du nur mit einem knappen 1:0 in die Pause.“