Theater in Nysterbachhalle Erkelenz Lövenich : Viel Klamauk rund um die Ehe

Erkelenz Ausverkauft war das Stück in Lövenich nicht, die anwesenden Besucher hatten trotzdem ihren Spaß und beim Kampf der Geschlechter viel zu Lachen.

Hoch her ging es beim Kampf der Geschlechter in der Nysterbachhalle in Lövenich. Mitten drin in der Komödie in drei Akten von Hans Schimmel „Drum prüfe, wer sich ewig windet“ stehen bei der Aufführung der Nysterbachbühne Linda de Wohl (gespielt von Sabine Weitz) mit ihrem Eheanbahnungsinstitut „Eine Chance für die Braut“ und Bernhard Bleibtreu (Bernd Roebers), der direkt nebenan das Eheverhinderungsinstitut „Bleibe alleine, aber glücklich“ betreibt. Da sind Zank und Streit unter den beiden ebenso wenig ausgeschlossen wie Turbulenzen zwischen ihren Kunden, die zum Teil bei Linda ihr vermeintliches Glück suchen, derweil andere dank Bernie ihr vermeintliches Unglück vermeiden wollen.