Würm-Lindern in vier Spiele ohne Erfolg : Unions Sieglos-Serie der Rückrunde geht weiter

Kurz vor der Pause zappelt der Ball im Netz: Würm-Linderns Thomas Schmidt (r.) besorgt die Führung, JS-Keeper Jan Arno Eberich ist chancenlos. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Die SG Union Würm-Lindern kann 2022 in der Bezirksliga nicht dreifach punkten. Im vierten Spiel der Rückrunde gibt es gegen ein starkes JS Wenau am Ende aber immerhin einen Punkt zu bejubeln.

Von Herbert Grass

Die SG Union Würm-Lindern blieb zwar auch in der vierten Partie seit dem Rückrundenauftakt am 6. März sieglos, schaffte gegen ein starkes Jugendsport Wenau aber immerhin ein 1:1-Unentschieden (1:0). Die Ausbeute der „englischen Woche“ mit einem 2:2 vor Wochenfrist bei Concordia Oidtweiler, dem 0:2 unter der Woche in einer Nachholpartie beim FV Vaalserquartier, sowie dem gestrigen Unentschieden, reicht dennoch zum Verbleib auf Tabellenplatz fünf.

Vor guter Kulisse gingen sowohl die Platzherren, wie auch der Gast aus dem Fußballkreis Düren gleich hohes Tempo. Es ging rauf und runter, zunächst allerdings ohne klare Torchancen. Mal abgesehen von einer weiten Bogenlampe von Gästekapitän André Werres auf seinen Angreifer Jonas Ruegenberg, der mit dem Kopf aber knapp verpasste. Auf der Gegenseite verzeichnete Thomas Schmidt den ersten Torschuss, aber Wenaus Keeper Jan Arno Erberich hatte damit keine Mühe. Eher dann schon in der 13. Minute, als er nach einem Pass von Thomas Lambertz in die Tiefe, noch so gerade vor Torjäger Schmidt an den Ball kam. In der 20. Minute war Erberich dann aber geschlagen, als Yannik Schlömer frei durch war, und einschob, das dann aber wohl aus einer Abseitsposition, so jedenfalls hatte es das Schiedsrichtertrio um „Chef“ Carlos Ssykor gesehen.

Große Möglichkeiten vereitelten dann bis zur Pause beide Abwehrreihen, stellten immer wieder geschickt die Räume zu. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff schlug die SG Union dann aber doch noch zu. Scheiterte zunächst Lukas Klee über die linke Seite noch am Gästekeeper, brachte sich Thomas Schmidt in Position. Er umkurvte Torwart Erberich, und schob dann locker zum umjubelten 1:0 ein.