Regionalliga-Derby endet erneut 1:0 : Beeck reißt Borussia mit in den Abstiegssog

64. Minute: Nach einer Ecke Meik Kühnels trifft Beecks Justin Hoffmanns (rotes Trikot, Nummer 23) zum Tor des Tages. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck gewinnt gegen die U 23 Borussia Mönchengladbachs erneut mit 1:0. Justin Hoffmanns trifft an alter Wirkungsstätte. Meik Kühnel verschießt einen Elfmeter. Stefan Zabel, Sebastian Wilms und Denis Schütte haben verlängert.

Von Mario Emonds

Die U 23 Borussias ist in dieser Saison zu einem ausgesprochenen Beecker Lieblingsgegner avanciert. War am 12. Spieltag das 1:0 im Waldstadion der überhaupt erste Beecker Saisonsieg, so gewannen die Kleeblätter nun auch das Rückspiel im Rheydter Grenzlandstadion erneut mit 1:0, fuhren damit gegen den großen Nachbarn mit sechs Punkten die volle Miete ein. Während beim FC so das Flämmchen Hoffnung weiterglimmt, steckt die Borussia nun endgültig ebenfalls mittendrin im Abstiegskampf.

„Der Sieg war auch verdient“, durfte Beecks Coach Mark Zeh unwidersprochen feststellen – der Fohlen-Nachwuchs enttäuschte doch arg. Die volle Verantwortung dafür übernahm freilich deren Coach Heiko Vogel: „Wir haben heute einen herben Schlag in die Fresse bekommen. Das habe ich zu verantworten. Der Trainer war heute das Problem“, sagte er mit Blick auf seine gewählte Aufstellung – einige Stammspieler hatte er erst einmal draußen gelassen.

INFO Hoffmanns‘ drittes Tor bringt auch dritten Sieg Beeck: Estevao – Passage, Hühne, Redjeb, Post – Wilms, Kühnel – Hoffmanns, Kleefisch (76. Fischer), Fehr (83. Abdelkarim) – Bach (90.+2 Allwicher) Tor: 0:1 Hoffmanns (64.) Schiedsrichter: Nico Fuchs (Bergisch Gladbach) Gelb-Rote Karte: Noß (80.) Zuschauer: 424

Auch bei Beeck gab es indes einige Änderungen gegenüber dem Alemannia-Kick. So ersetzte im Tor Thiago Estevao Stammkeeper Stefan Zabel, lief Kapitän Maurice Passage wieder für Aaron Allwicher auf, rückte Justin Hoffmanns nach abgebrummter Gelbsperre für den verletzten Jonathan Benteke ins Team. Ganz raus blieb Shpend Hasani. „Aus disziplinarischen Gründen“, erläuterte Zeh. Was mit Hasanis Verhalten beim Aachen-Spiel zu tun hatte, als er recht deutlich sein Unverständnis über seine Nichtberücksichtigung in der Anfangself dokumentiert hatte.

Der Gast spielte von Beginn an munter mit, entwickelte sich ein völlig ausgeglichenes Spiel. Nach einigen kleineren Chancen auf beiden Seiten hatte dann der FC die ganz große Möglichkeit zur Führung: Jeff-Denis Fehr setzte nach einem katastrophalen Gladbacher Ballverlust zu einem energischen Solo an, wurde im Strafraum dann klar zu Fall gebracht – der ausgezeichnete Schiedsrichter Nico Fuchs zeigte umgehend auf den Punkt. Mit dem Elfmeter scheiterte Meik Kühnel jedoch an Torwart Jonas Kersken (37.). „Der hat sehr lange gewartet, daher hatte ich ein Problem“, merkte Kühnel zu seinem Fehlschuss an. Umso erleichterter war er, dass es am Ende dennoch zum Dreier reichte: „Wir leben daher noch.“

Sehr entschlossen kam Beeck dann aus der Kabine. Marc Kleefisch verpasste zweimal knapp (48./50.), doch kurz darauf war es so weit: Eine Kühnel-Ecke sauste durch den Fünfmeterraum, am langen Pfosten lauerte Hoffmanns und drückte den Ball über die Linie – sein drittes Saisontor (64.). „Immer wenn Hoffe trifft, gewinnen wir auch“, merkte Zeh an. So ist es: Sein erstes Saisontor erzielte Hoffmanns beim 3:1 in Düsseldorf kurz vor Weihnachten, sein zweites vor kurzem beim 1:0 gegen Wiedenbrück. Nun war er erneut der Schütze des goldenen Tors – und das an alter Wirkungsstätte: „Als Balljunge bei der U 23 habe ich hier einst angefangen“, erinnerte er sich. „Außerdem wohne ich nur fünf Minuten von hier weg. Von daher war das schon ein besonderes Spiel für mich.“

Fehr verpasste danach nur knapp das zweite Tor – sein Schuss wurde von einem Gladbacher noch von der Linie geschlagen (73.). Eine Zeigerumdrehung später verfehlte der Ex-Beecker Joshua Holtby, der im Winter von Preußen Münster zurück nach Gladbach gewechselt war, mit einem Freistoß nur knapp das FC-Gehäuse (74.). Sechs Minuten später wollte Conor Noß aus Gladbachs Bundesliga-Kader einen Elfmeter herausholen. Schiri Fuchs fiel auf die Schwalbe allerdings nicht herein und zeigte dem bereits verwarnten Noß stattdessen Gelb-Rot (80.).