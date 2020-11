Fußball-Regionalliga : 2:1 – im ersten Geisterspiel feiert Beeck den dritten Sieg in Folge

Das war Beecks 2:0 in der 44. Minute: Marvin Brauweiler köpft waagerecht in der Luft liegend nach einer Ecke André Mandts ein. Foto: Schnieders Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Hasani und Brauweiler mit ihrem jeweils vierten Saisontor sichern dem FC Wegberg-Beeck den Dreier gegen den Wuppertaler SV. Am Samstag geht es zur U23 Fortuna Düsseldorfs.

Aufsteiger FC Wegberg-Beeck schwimmt zurzeit auf einer kleinen Erfolgswelle: Auch gegen den Wuppertal er SV rissen die Kleeblätter am Ende jubelnd die Arme hoch. Das 2:1 in einem jederzeit interessanten Spiel war der dritte Dreier in Serie. Damit kletterte Beeck auf Rang zehn – und damit in die obere Tabellenhälfte. Ein völlig neues Gefühl breitet sich so nun im Waldstadion aus.

Direkt nach der Führung hatte Wuppertal seine einzige zwingende Chance in der ersten Hälfte, doch Norman Post erwischte den Ball von WSV-Sturmtank Marco Königs noch deutlich vor der Linie (23.). Skraparas (27.) und Hasani (36.) hätten danach schon erhöhen können. Dann fiel das 2:0 aber doch: Marvin Brauweiler köpfte eine Mandt-Ecke aufs Tor, Keeper Daniel Szczepankiewicz wehrte ab, Brauweiler setzte per Kopf nach, und mit Unterstützung des Keepers trudelte der Ball dann ins Tor (44.). Drei Minuten zuvor war Hasani wegen erneuten Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt worden.

Zur Pause wechselte Voigt gleich dreimal, und danach spielte lange Zeit nur noch der Gast. Nach dem Anschlusstor durch Beyhan Ametov per Kopf nach einer Ecke (60.) intensivierten die Bergischen noch einmal ihre Bemühungen, und Beeck verteidigte mit Mann und Maus. Skraparas vergab in der nervenaufreibenden Schlussphase dann gleich drei Riesenchancen (82./86./87.), so dass Beeck bis zum Abpfiff zittern musste. Am Samstag tritt Beeck bei der U23 Fortuna Düsseldorfs an, die ihre vergangenen drei Spiele auch alle gewonnen hat und auf dem dritten Platz steht – es verspricht also wieder interessant zu werden.