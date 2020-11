Boxen : Europameister Wolters setzt Familientradition fort

Boxen Der Hückelhovener, dessen Uropa schon Profiboxer war, gewann in Ratheim den EM-Titel im Cruisergewicht. Er dominierte den Kampf gegen Jakob Jakobi (Kiel) von Beginn an.

Das Heimspiel wurde zu einem vollen Erfolg: Pascal Wolters hat sich am Samstagabend zum neuen WBU-Europameister im Cruisergewicht (bis 90,72 Kilogramm) gekrönt. Im Titelkampf besiegte der Hückelhovener den Kieler Jakob Jakobi in der vierten Runde per K.o.. Dem Hauptkampf des Abends zwischen Wolters und Jakobi waren einige Vorkämpfe mit Sportlern aus der Region vorausgegangen, bei denen die Zuschauer schon einen Vorgeschmack auf die gute Stimmung in der ausverkauften Halle in Hückelhoven-Ratheim gaben. Wegen der anhaltenden Coronapandemie waren nur 250 statt 700 Zuschauern zugelassen, dazu galt eine Maskenpflicht in der gesamten Halle.