Fußball : Ratheim benötigt Erfolgserlebnisse

Fußball Das junge Team um seinen neuen Trainer Sven Ingendorn ist Vorletzter in der Kreisliga A und wartet noch auf den ersten Saisonsieg.

Dass es in der laufenden Saison für den VfJ Ratheim nicht einfach werden würde, darüber waren sich alle Beteiligten einig. Der Klassenverbleib sollte so schnell wie möglich geschafft werden, doch die junge Ratheimer Mannschaft (Durchschnittsalter: 22 Jahre) geriet ziemlich schnell in den Tabellenkeller der Liga. Bereits nach vier gespielten Runden trat dann auch noch Trainer Stanislav Makarov zurück und überließ das Ruder seinem Co-Trainer Sven Ingendorn.

Ingendorn ist seit vielen Jahren als Juniorentrainer in Ratheim aktiv. So begleitete er eine Mannschaft von der U13 bis hoch zur U19. Und so verwundert es nicht, dass der Coach nun immer wieder A-Juniorenspieler in die Erste Mannschaft integrieren will. Wenn das Team die Vorstellungen von Ingendorn erfüllen will, muss es aber vor allem fit sein. Denn seinen Spielstil kann es nur mit wirklich fitten Akteuren umsetzen.