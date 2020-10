Hallenfußball : Eine Winterpause mit wenig Hallenfußball

2021 wird es kein Hallenmasters in Dülken geben, die Corona-Auflagen sind nicht umsetzbar für die Veranstaltung. Im Bild: Okan Demircan vom VfL Tönisberg in einem Vorrundenspiel der vergangenen Austragung. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Heinsberg Viele Hallenstadtmeisterschaften fallen coronabedingt in der Region aus, auch das Dülkener Masters wird es 2021 nicht geben. Ein Überblick.

In Mönchengladbach müssen die Fans des „Budenzaubers“ zum Jahreswechsel bereits auf die beliebte Hallenstadtmeisterschaft verzichten. Der Stadtsportbund hat die größte Amateursport-Veranstaltung des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Doch wie sieht es mit anderen traditionellen Hallenturnieren in der Region aus? Ein Überblick.

Corona-Gefahr in Leverkusen : Herbstlicher „Schlosszauber“ in Morsbroich abgesagt

Zuvor wurde bereits bekannt, dass die Hallenstadtmeisterschaft in Viersen nicht wie gewohnt ausgetragen wird. Die Organisatoren möchten sich aber die Option offenhalten, das Hallenspektakel zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen. Angesichts der aktuellen Zahlen und etwaiger Nachholspiele erscheint dieses Vorhaben allerdings schwierig umzusetzen. Auch in Nettetal wird es keine Hallenmeisterschaft geben.

„Wir hätten bei den aktuellen Zahlen nur 50 Personen in die Hallen lassen dürfen. Dazu hätten auch die Spieler gezählt“, sagt Uli Hamacher, Geschäftsführer der VSF Amern. Zudem hätten die Verantwortlichen bereits im August die Halle am Schulzentrum Waldniel für das erste Wochenende im Januar reservieren müssen. Der Aufwand hätte nach Ansicht der Verantwortlichen in keinem Verhältnis gestanden, um die Meisterschaft auf Biegen und Brechen durchzuführen – zumal die Gesundheit aller für die Organisatoren nach wie vor im Vordergrund stehe.

Erkelenzer Land In Erkelenz ist noch keine definitive Entscheidung gefallen, ob die Stadtmeisterschaft in der Halle in diesem Jahr stattfinden kann. „Wir sind noch im Entscheidungsprozess, stehen mit den Vereinen im Austausch. Die Tendenz geht aber zur Absage“, sagt der Erkelenzer Stadtsportverbands-Vorsitzende Friedhelm Göhl – und kündigt eine zeitnahe Entscheidung an, „voraussichtlich am Donnerstag.“