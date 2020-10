Frauenfußball : Das Warten aufs erste Heimtor

FRAUENFUSSBALL Die Sportfreunde Uevekoven sind gut in die neue Spielzeit der Mittelrheinliga gestartet. Nur zu Hause bleiben die Erfolge aus. Am Wochenende geht es gegen Jüngersdorf.

Zwei Spiele, zwei Siege: So lautet die aktuelle Auswärtsbilanz von Mittelrheinligist Sportfreunde Uevekoven. Genau umgekehrt liest sich bislang die Heimbilanz: drei Spiele, nur ein Punkt – und dabei noch kein einziges Tor erzielt. Am Wochenende steht gegen den punktgleichen TuS Jüngersdorf das dritte Heimspiel in Folge an.