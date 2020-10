Fußball : SV Helpenstein ist nicht im Soll

Fußball Der Start in der Bezirksliga verlief nicht zufriedenstellend. Trainer André Lehnen hat dafür verschiedene Ursachen ausgemacht. Ein Zwischenfazit.

Die Vorgabe war klar. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, aber wir wollen am Saisonende schon unter den ersten sechs, sieben Mannschaften landen“, sagte André Lehnen, Trainer des in der Vorsaison aufgestiegenen SV Helpenstein vor Saisonstart in der Bezirksliga. Nach starkem Beginn mit Siegen gegen Rasensport Brand (2:1) und in Dremmen (4:0) schien der Dreidörferclub (Arsbeck, Dalheim, Wildenrath) auch auf einem guten Weg. Dann aber gab`s die ersten Rückschläge.