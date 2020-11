Motorsportler aus Wegberg : Tim Heinemann empfiehlt sich für die DTM

Klare Botschaft: Tim Heinemann präsentiert nicht nur stolz den Pokal, sondern weist auch nochmals auf seinen Erfolg hin. Er belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung der DTM Trophy. Foto: DTM / ITR GmbH / Bodo Kräling

Motorsport Der 22-jährige Wegberger hat sich vorzeitig den Sieg in der DTM-Trophy, einer Nachwuchsserie für die Deutschen Tourenwagen Meisterschaft gesichert. Tim Heinemann hofft nun auf ein Cockpit in der höchsten deutschen Tourenwagen-Klasse.

Tim Heinemann aus Wegberg hat in den vergangenen Monaten eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Der 22-Jährige gewann die erste Auflage der DTM-Trophy, eine Art Unterbau der bekannten Deutschen Tourenwagen Meisterschaft. Die neugegründete Rennserie dominierte er dabei zeitweise mit sechs Rennsiegen in Folge und feierte bereits vorzeitig am vorletzten Rennwochenende den Gesamtsieg: Ein souveräner dritter Platz machte ihn im belgischen Zolder zum Titelträger.