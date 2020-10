Boxen : Pascal Wolters boxt im Heimspiel um den EM-Titel

Die Boxer Pascal Wolters (l.) und Jakob Jakobi am Tag vor ihrem EM-Kampf in Hückelhoven. Foto: Niklas Bien Foto: Niklas Bien

Boxen Der Hückelhovener Pascal Wolters empfängt in der Dreifachturnhalle Jakob Jakobi zum deutschen Duell um den EM-Titel im Cruisergewicht.

Pascal Wolters aus Hückelhoven wird am heutigen Samstagabend um den Europameitertitel im Cruisergewicht (bis 90,72 Kilogramm) boxen. Zusammen mit der deutschen Version der World Boxing Union und der German Boxing Association wird die Sportfabrik Hückelhoven den Kampf austragen. Die Sportfabrik wurde 2019 gegründet und ist der Verein, für den der 30-Jährige kämpft. Wolters, der in seiner Profikarriere bisher sämtliche seiner vier Kämpfe per K.o. für sich entscheiden konnte, wird gegen den Deutschen Jakob Jakobi antreten.

Ein internationaler Kampf war wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nur schwierig planbar. Deswegen wird der neue WBU-Europameister definitiv aus Deutschland kommen. Austragungsort des deutsch-deutschen Duells ist die Dreifachturnhalle Wallstraße in Hückelhoven-Ratheim. Für Wolters wird es also ein Heimspiel.

In die Halle, die zu normalen Zeiten 700 Zuschauern Platz bietet, dürfen wegen der steigenden Corona-Fallzahlen nur 250 Personen kommen. Bei der ausverkauften Veranstaltung werden die Zuschauer während der gesamten Zeit in der Halle eine Maske tragen müssen, dementsprechend ist Gastronomie nur vor der Halle möglich. Den Bestimmungen anlässlich der Corona-Pandemie gerecht zu werden, aber auch die sonstige Vorbereitung waren für Frank Wolters, Vater von Pascal und Promoter des Kampfes, mit viel Aufwand verbunden. „Mein Akku war zweimal am Tag leer“, sagte Wolters schmunzelnd und gab damit einen Einblick, wie viel er in den vergangenen Tagen zu organisieren hatte. Der EM-Titel wäre für Wolters eine Belohnung, die er sich hart erarbeiten musste. Der Boxer wurde mit einem Klumpfuß geboren, was dafür sorgt, dass sein linkes Bein etwas kürzer, seine linke Wade deutlich dünner als die rechte und sein linker Fuß zwei Schuhgrößen kleiner ist als der andere.