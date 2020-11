Tischtennis : Verband setzt Tischtennis bis Jahresende aus

Tischtennis Der Westdeutsche Tischtennisverband hat beschlossen, den Spielbetrieb in seinen Ligen bis zum 31. Dezember auszusetzen. Die Vereine in der Region begrüßen den Beschluss. Noch offen ist die Situation beim Regionalligisten ASV Süchteln.

Noch bevor die Politik über einen coronabedingten Stopp des Amateursports im November verfügte, hatte der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) Fakten geschaffen: Bereits am 25. Oktober teilte er mit, den Spielbetrieb in seinen Ligen bis zum 31. Dezember einzustellen. Damit pausiert der WTTV länger als von der Politik zunächst verordnet. Zudem wird die Hauptrunde auf eine einfache Runde reduziert. Bedeutet: Es besteht keine Hin- und Rückrunde mehr, sondern im neuen Jahr werden nur noch die Partien zwischen den Klubs ausgespielt, die bislang in der Hinrunde nicht aufeinandergetroffen sind. Das gilt ab der Oberliga.