SV Niersquelle Kuckum : Sowohl offensiv als auch defensiv besteht Steigerungspotenzial

Fußball-Kreisliga A Der SV Niersquelle Kuckum belegt aktuell in der A-Liga einen Mittelfeldrang. Ansätze zur Verbesserung gibt es für das verantwortliche Trainerduo genug.

Der SV Niersquelle Kuckum hatte in den beiden vergangenen Spielzeiten nicht viel zu lachen in der Kreisliga A Heinsberg. Zweimal entging der frühere Landesligist dem Abstieg nur knapp. Allerdings gehörte auch dazu, dass die Nierskicker von einem extremen Verletzungspech geplagt waren. Nun, da sich der Kader wenigstens teilweise erholt hat, belegt der SV Kuckum nach acht Spieltagen den neunten Rang.

Saisonverlauf Einen besseren Einstieg in die Spielzeit 2020/21 konnte man sich an der Niers nicht wünschen. Einem 2:0 bei Union Schafhausen II folgte ein 1:0-Erfolg auf eigenem Gelände gegen Germania Teveren II. Dann aber kam die Ernüchterung: Im Stadtderby bei Aufsteiger SC 09 Erkelenz mussten sich die Mannen des Trainerduos Christian Schmitz und Christopf Scheulen mit 0:6 geschlagen geben. Es folgte ein ergebnistechnisches Auf und Ab, bis dann eine noch bessere Platzierung verspielt wurde. Die letzten beiden Begegnungen vor dem erneuten Corona-Break gingen verloren. In Golkrath unterlag der SVK mit 2:3 Treffern. Danach gab es dann noch eine weitere Niederlage zuhause beim 0:1 gegen den SV Breberen.