Fußball-Regionalliga : Perfekter Spieltag für Wegberg-Beeck

Fußball-Regionalliga Der FC schlug die U 23 Fortuna Düsseldorfs 2:0 und freute sich zudem über lauter Niederlagen der Konkurrenz. Shpend Hasani und der für ihn eingewechselte Marc Kleefisch sicherten den Sieg – und ließen damit auch alte Zeiten aufleben.

Bis zum Abbruch der vergangenen Saison Anfang März 2020 waren beim FC Wegberg-Beeck Shpend Hasani und Marc Kleefisch das etatmäßige Sturmduo – und hatten maßgeblichen Anteil am später durch die Quotientenregel festgelegten Aufstieg. Das galt auf besonders spektakuläre Weise für das im Nachhi­nein alles entscheidende Spiel beim großen Konkurrenten 1. FC Düren am 30. Oktober 2019: Dort schossen die beiden beim 4:1-Sieg, Beecks klar bestem Spiel der Saison, alle vier Tore und legten sich diese teilweise auch noch selbst auf – das Sturmduo „Kleesani“ spielte furios.

„Wir hatten just vor diesem Spiel davon gesprochen, dass es für ,Kleesani’ wirklich noch mal Zeit wird“, verriet Kleefisch schmunzelnd. Sein Tor passte haargenau zu diesem für Beeck perfekten Tag: Nach einem zentimetergenauen Steilpass von Tom Geerkens chippte er den Ball aus vollem Lauf gekonnt ins Tor (82.). Ebenfalls sehenswert herausgespielt war das erste Tor: Hasani, Jannik Mause und Jan Bach kombinierten sich mit jeweils einem Kontakt durch Fortunas in der ersten Halbzeit generell reichlich unsortierte Hintermannschaft – Hasani traf dann ins lange Eck (10.).

Die frühe Führung verdienten sich die Kleeblätter, die sonst gerne mal die Anfangsphase verschlafen, mit einer diesmal von Anpfiff weg entschlossenen Vorstellung. „Wir haben von Anfang an Fortuna den Schneid abgekauft, haben aggressiv gespielt und das Ganze mit fußballerischen Momenten kombiniert. Vier, fünf in die Tiefe gespielte Bälle waren richtig gut“, analysierte Beecks Coach Mark Zeh. So hätte Bach eigentlich schon in der 2. Minute die Führung erzielen müssen, doch in aussichtsreicher Position rutschte ihm der Ball ein wenig über den Schlappen.