Vor dem Fußballstart: SF Vorst : Das Ziel ist der Klassenverbleib

Kaarst Die Sportfreunde hoffen auf eine sorgenfreie Saison in der Kreisliga A. Dafür müssen die Schützlinge von Trainer Jörg Gartz aber möglichst verletzungsfrei sein.

Seit rund zwei Jahren trainiert Jörg Gartz jetzt die Sportfreunde Vorst, eine komplette Spielzeit hat der Coach mit dem Klub in der Fußball-Kreisliga A bislang aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht miterlebt. Im Vordergrund steht in diesem Jahr eine „sorgenfreie Saison“. So wirklich reibungslos lief es nämlich auch in den abgebrochenen Spielzeiten nicht.

Der Start in die Vorbereitung war für Trainer Jörg Gartz nicht zufriedenstellend. „Mehr schlecht als recht“, fällt sein ernüchterndes Fazit aus. Schon in dieser frühen Phase haben seine Jungs immer wieder mit kleinen Verletzungen zu kämpfen. „Wir versuchen, die Belastung zu steuern“, versichert Gartz, doch nicht alle haben sich in der Corona-Pause optimal fit gehalten. Das Angebot, einmal in der Woche laufen zu gehen, wurde nur von Teilen des Teams angenommen. Aber Gartz sagt: „Wir haben einen sehr großen Kader.“ Damit könne man Ausfälle in diesem Jahr besser kompensieren.