„Solidartopf“ in der Regionalliga : So helfen Rot-Weiß Essen und Co. kleineren Klubs wie dem FC Wegberg-Beeck

So helfen Rot-Weiß Essen und Co. kleineren Klubs wie dem FC Wegberg-Beeck

Wegberg Von 15 Regionalligisten erhält der FC Wegberg-Beeck jeweils 670 Euro. Das Spiel in Wuppertal fiel witterungsbedingt aus. Am Samstag kommt die U 23 Fortuna Düsseldorfs nach Wegberg.

Die ersten vier Eingänge in Höhe von jeweils 670 Euro kamen von Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Preußen Münster und SV Rödinghausen. Elf weitere Vereine dürften Beeck noch exakt dieselbe Summe zukommen lassen. Denn Beeck gehört zu den sechs Vereinen in der Regionalliga, die auf diese Weise ein wenig von den 15 anderen in Coronazeiten alimentiert werden sollen – als Ausgleich dafür, dass diese Klubs aus den beiden Hilfspaketen des Landes NRW für Viertligisten nur sehr mager berücksichtigt wurden. Neben Beeck sind das die weiteren Aufsteiger SC Wiedenbrück, RW Ahlen und SV Strae­len sowie die vorigen Aufsteiger SV Bergisch Gladbach und VfB Homberg. Diese sechs Klubs spielten – zumindest partiell – bei den für die Höhe der Unterstützung maßgeblichen Berechnungszeiträumen eben noch nicht in der Regionalliga und wurden daher nur mit kleinen Beträgen aus diesen NRW-Fördertöpfen unterstützt.