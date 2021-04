Fußball-Kreisliga : Aufsteiger SC 09 hat Torjäger und große Fairness zu bieten

Schon acht Saisontore: Alexander Bechthold (SC 09). Foto: Fupa

Fußball Die Erkelenzer stehen in der Kreisliga A als Tabellenfünfter blendend da und haben erst eine Saisonniederlage kassiert. Auch die Perspektiven sind gut.

Vor 13 Jahren, in der Saison 2007/08, stieg der SC 09 Erkelenz aus der Landesliga ab. In den Folgejahren ging es dann immer weiter bergab. Nun stehen die Erka-Städter als Aufsteiger in der Kreisliga A Heinsberg als Fünfter prächtig da. 16 Punkte haben die Erkelenzer auf dem Konto, allerdings bis zur Unterbrechung ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenz. Das heißt, sollte das Spiel gewonnen werden, zöge der SC punktgleich zum Spitzenreiter Ay-Yildizspor Hückelhoven auf.

Saisonverlauf Bereits am ersten Spieltag sorgte der Aufsteiger durch einen 4:1-Heimsieg gegen Germania Hilfarth für einen Paukenschlag. Es folgte ein 3:3 beim SC Selfkant. Danach gab es drei überzeugende Siege, ehe es am sechsten Spieltag doch erstmals passierte: Das Heimspiel gegen den SV Roland Millich wurde 0:2 verloren, es ist die bislang einzige Niederlage für den SC 09. Am letzten Spieltag vor der Corona-Unterbrechung setzte Erkelenz beim 7:1 im Stadtduell gegen Germania Kückhoven nochmals einen Höhepunkt.

Das war gut Bei den Transfers hatten die Erkelenzer Verantwortlichen ein goldenes Händchen. Das traf besonders auf die Angreifer Alexander Bechthold und Routinier Sinan Kapar zu. Bechthold, der von Germania Hilfarth an die Westpromenade gewechselt ist, hat ebenso acht Saisontreffer auf dem Konto wie Kapar. Sinan Kapar kam nach vielen Jahren bei Germania Kückhoven zum SC 09. Auch was die Fairness angeht, steht der A-Liga-Aufsteiger blendend da. Bislang gab es keine Ampelkarte, genau so wenig eine Rote Karte gegen die Blau-Weißen aus Erkelenz.

Das war schlecht Es fällt schwer, bei einem Aufsteiger, der so gut dasteht, etwas Schlechtes zu finden. Allein der erste Blick auf die Auswärtsspiele scheint mit vier Punkten eher durchwachsen. Allerdings hatten die Erkelenzer auch erst zwei Spiele in der Fremde, wovon eines mit einem Unentschieden endete und beim 3:2 beim SV Grotenrath/Scherpenseel ein Sieg gelang. Ein kleiner Kritikpunkt könnte allenfalls sein, dass manch ein Sieg der Truppe von Trainer Christian Grün hätte höher ausfallen können.