Vor dem Fußballstart: FC Zons : Endlich das Stürmerproblem gelöst

Zons Der A-Kreisligist hat die erfahrenen Jens Skrzypczk und David Labusga verpflichtet. „Oben mitspielen“ ruft Trainer Thomas Boldt als offizielles Ziel aus.

Der 34-Jährige ist mit seinen Jungs schon lange wieder im Training. „Seit dem es möglich ist, haben wir drei Mal die Woche trainiert“, verrät er. Das letzte Pflichtspiel der Zonser ist über acht Monate her, den Kickern fehlt die Matchpraxis und die fußballspezifische Belastung. Deshalb hat Boldt in der Vorbereitung gleich zehn Testspiele angesetzt. „Wir müssen Spielfitness aufbauen.“ Im Kreispokal ist der FC Zons aufgrund eines Verzichts im vergangenen Jahr nicht vertreten. In der kommenden Spielzeit will der Trainer endlich sein Stürmerproblem in den Griff bekommen. Den Zonser fehlt seit dem Abgang von Niko Baum ein echter „Vollblutstürmer“. In Jens Skrzypczk und David Labusga sind zwei Routiniers nach Zons gekommen. Skrzypczk, der einst sensationelle 47 Tore in einer A-Liga-Saison erzielte, will nach seinem Kreuzbandriss noch einmal angreifen. „Aktuell reicht die Fitness nur für eine Halbzeit, aber wir sind super zufrieden. Er ist total motiviert, wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben.“ Auch bei David Labusga gerät Boldt ins Schwärmen: „Er hat einen Torinstinkt, das ist der Wahnsinn und er reißt alle mit.“ Labusga knackte bei Stürzelberg zuletzt zwei Jahre in Folge die 30-Tore-Marke in der Kreisliga B.