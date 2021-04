Fußball-Regionalliga : Beecker Nullnummer im Jubiläumsspiel

Marvin Brauweiler ist wieder da – und hätte in der Nachspielzeit fast Beecks Siegtor erzielt. Foto: Michael Schnieders/Fupa

Fußball In seinem 100. Regionalligaspiel trennte sich Beeck von Lippstadt 0:0. Die Vereinschronik zum 100-Jährigen ist ab sofort erhältlich.

Fast hätte es für den FC Wegberg-Beeck im Sechs-Punkte-Heimspiel gegen den SV Lippstadt ein Déjà-vu-Erlebnis der schönsten Art gegeben. Denn im Hinspiel hatte Marvin Brauweiler mit der letzten Aktion des Spiels Beecks 2:1-Siegtreffer geköpft – der emotionale Höhepunkt der bisherigen Saison. Im Rückspiel nun hätte Brauweiler dieses Kunststück um ein Haar exakt wiederholt. Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit, als er einen weit nach vorne geschlagenen Ball Meik Kühnels mit dem Kopf gefährlich Richtung Tor verlängerte. Keeper Christopher Balkenhoff rettete aber mit einem Reflex – so blieb es beim leistungsgerechten 0:0.

„Es kann ja nicht immer klappen“, sagte Brauweiler, der nach einem Monat verletzungsbedingter Zwangspause ab der 62. Minute sein Comeback feierte. „Fast wäre uns so ja noch der Lucky Punch geglückt. Generell war es aber ein zähes Spiel, eine klassische Nullnummer“, befand Vorlagengeber Kühnel.

Dabei hatte Beeck ordentlich begonnen, und nach einer klasse Kombination nahm Marc Kleefisch, nach langer Zeit mal wieder in der Anfangself, eine Hereingabe von Evangelos Skraparas direkt, verfehlte das Tor nur knapp (10.). Was für lange Zeit freilich Beecks einziger nennenswerter Torschuss bleiben sollte. Umgekehrt wurde Lippstadt wiederholt bei Standards per Kopf sehr gefährlich, und nach ihrem dritten Eckball hatten die Gäste auch schon den Torschrei auf den Lippen – das Schirigespann hatte zum Beecker Glück den Ball bei der Rettungsaktion Jeff-Denis Fehrs aber noch nicht vollständig hinter der Linie gesehen (32.). Erst in der Schlussphase dominierte dann wieder Beeck, eingeleitet von einem wuchtigen Weitschuss Tom Geerkens’ (85.).

„Ich hatte schon das Gefühl, dass wir in den letzten 20 Minuten mehr zuzusetzen hatten. Aber auch den einen Punkt nehmen wir gerne mit. Immerhin sind wir so nun seit vier Spielen ungeschlagen“, resümierte Beecks Coach Mark Zeh. Bereits am Mittwoch geht es für den FC weiter. Dann steht die Partie beim seit der Rückrunde starken Wuppertaler SV an. Das Hinspiel hatte Beeck 2:1 gewonnen.

Passend zum 100. Regionalligaspiel ist nun auch die Vereinschronik „100 Jahre Fußball in Beeck“ erschienen. Die hat Beecks Ehrenvorsitzender Helmut Pappers verfasst, ist anzeigenfreie 242 Seiten im DIN-A4-Format stark und bietet enorm viel Lesestoff. Zum Preis von fünf Euro ist sie ab Dienstag in der Beecker Geschäftsstelle erhältlich. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen bittet der Verein für die Abholung aber vorab um eine Terminvereinbarung per E-Mail unter foto@fcwb1920.de.

Derweil nehmen die Planungen für die neue Saison Konturen an: Kapitän Maurice Passage, Marc Kleefisch, Nils Hühne und Meik Kühnel haben als Erste verlängert. Zusammen mit Stefan Zabel, Norman Post und Yannik Leersmacher, die ohnehin Verträge bis 2022 haben, stehen damit schon mal sieben Spieler für die nächste Spielzeit fest. „Die Gespräche mit den weiteren Spielern unseres aktuellen Kaders laufen“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.