Nur Sturmtief „Luis“ sorgt für Gefahr : Aufsteigerduell zwischen Straelen und Beeck endet torlos

Fußball-Regionalliga Auch das zweite Aufsteigerduell endet mit einem Unentschieden: Der SV Straelen und der FC Wegberg-Beeck trennen sich 0:0. Für Beeck stehen die Wochen der Wahrheit in der Regionalliga West an.

Spätestens in der zweiten Halbzeit hätten die Tore im Straelener Stadion an der Römerstraße abgebaut werden können, ohne dass es einen Einfluss aufs Ergebnis gehabt hätte. Denn weder der SV Straelen noch der FC Wegberg-Beeck schossen da auch nur einmal ernsthaft aufs Tor. Und da es vor dem Seitenwechsel auch nicht viel besser ausgesehen hatte, endete das zweite Aufsteigerduell zwischen Niederrhein und Mittelrhein torlos. Remis war auch schon das Hinspiel ausgegangen (1:1).

„Beide Teams haben sich durch gute Defensivarbeit neutralisiert, hatten zudem sichtlich mit der Witterung zu kämpfen“, erklärte Beecks Coach Mark Zeh – und nannte damit zugleich den Akteur, der das Spiel am meisten prägte: Sturmtief „Luis“ war der mit Abstand gefährlichste Akteur auf dem Platz, sorgte in der zweiten Halbzeit auch für eine Unterbrechung (siehe Info-Kasten).

Trotz des heftigen Gegenwindes machte es Beeck in der ersten Halbzeit sogar noch besser. Zwei, drei gut vorgetragene Angriffe versandeten am Ende aber: Mal war der Abschluss weder Fisch noch Fleisch (der Versuch von Justin Hoffmanns war weder Torschuss noch Flanke), mal verweigerte in vielversprechender Position Jannik Mause den von Yannik Leersmacher geforderten Doppelpass, dribbelte sich stattdessen fest, und mal reklamierte Nils Hühne nach einem scharfen Freistoß André Mandts vergeblich, dass er am Trikot festgehalten worden sei.