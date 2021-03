Fußball-Regionalliga : Für Beeck beginnen die Wochen der Wahrheit

Wegberg Dreimal in Folge spielt der FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga West nun gegen direkte Konkurrenten. Den Anfang macht am Samstag das Heimspiel gegen RW Ahlen. Unter der Woche gab es noch etwas zum Schmunzeln.

Von daher müssen nun dringend Siege her – so schön die jüngsten Achtungserfolge (1:1 in Rödinghausen, 0:0 in Straelen) auch waren. Auf Gegner mit der passenden Kragenweite trifft Beeck dabei in den nächsten Wochen. Denn in unmittelbarer Folge geht es nun gegen drei direkte Konkurrenten: Am Samstag kommt Schlusslicht RW Ahlen, dann geht’s zum VfB Homberg, ehe Lippstadt im Waldstadion aufkreuzt. Für Beeck beginnen nun also die Wochen der Wahrheit. Auch wenn in diesen drei Spielen natürlich noch keine definitive Entscheidung fallen wird, so ist doch gut vorstellbar, dass im Rückblick mal festgestellt wird, dass Beeck in diesen drei Spielen die Grundlage für den Klassenerhalt gelegt hat – oder selbigen praktisch verspielt hat.