VC Ratheim und Co. : So plant der Volleyball den Re-Start auf Sand und Rasen

Ratheim Die Volleyball-Saison, in die der VC Ratheim gut gestartet war, wurde abgebrochen. Der Plan des Verbandes, um bald wieder starten zu können: Outdoor-Volleyball.

Der VC Ratheim stand zuletzt Anfang Oktober auf dem Feld, seitdem ruhte der Sportbetrieb gezwungenermaßen wegen des zweiten Lockdowns, der auch den Amateursport hart trifft. Für den Verein ist die Absage der Saison aufgrund des guten Starts zwar schade, die Mannschaft steht aber hinter dem Entschluss. „Die Entscheidung ist alternativlos und komplett nachvollziehbar“, sagt VC-Libero Markus Becker, „wir machen einen Haken an die Saison, so traurig es auch ist“.

Aus diesem Grund kommt es für den VC Ratheim beinahe gelegen, dass die aktuelle Saison beendet wurde, selbst wenn der Start in die Rückrunde auch für die konkurrierenden Vereine ohne Training schwer geworden wäre. Der Sommer soll nun genutzt werden, um sich sportlich wieder in Form zu bringen. Sobald es wieder möglich ist, überlegt die Mannschaft, an der frischen Luft in der Form eines Zwei-gegen-Zwei wieder den Volleyball in die Hand zu nehmen.