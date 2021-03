Fußball-Regionalliga : Beeck nimmt einen Punkt mit auf die lange Heimreise

Rödinghausen Im Nachholspiel beim SV Rödinghausen holte der FC Wegberg-Beeck ein verdientes 1:1. Auf beiden Seiten trafen Spieler gegen ihren Ex-Verein.

Und wenn der Beecker Tross auch erst so gegen ein Uhr in der Nacht wieder am heimischen Waldstadion angekommen sein dürfte und viele Spieler daher eine recht kurze Nachtruhe verbracht haben dürften, so werden sie das dennoch verschmerzen. Denn nach dem dritten Gastspiel in Rödinghausen mussten sie erstmals nicht mit leeren Händen den langen Heimweg antreten, sondern hatten dank des erkämpften 1:1 einen wertvollen Punkt im Gepäck. Der ließ den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz wieder auf drei Zähler anwachsen.

So feierte in seinem zweiten Spiel Beecks neuer Coach Mark Zeh seinen ersten Punktgewinn – und der war auch verdient. Denn insgesamt ließ Beeck nur wenig zu, verteidigte konzentriert und leidenschaftlich – und setzte zumindest in der ersten Halbzeit auch immer wieder Nadelstiche nach vorne. In die Karten spielte dem Gast natürlich die frühe Führung: Rödinghausens Seung-Won Lee unterlief ein klares Handspiel im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter nutzte Jannik Mause, der in der Hinrunde noch für den SV gespielt und da gegen Beeck getroffen hatte, zum 1:0 (8.). 22 Minuten später hätte Mause zum frühzeitigen Matchwinner werden können, doch völlig frei köpfte er eine Maßflanke André Mandts am Tor vorbei. Zuvor hatte SV-Angreifer Enzo Wirtz, in Beecks erster Regionalligasaison 2015/16 für den FC am Ball, Pech mit einem Kopfball an die Lattenoberkante (20.).