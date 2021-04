Fußball nach dem Abbruch : Eine Aufteilung der Oberliga ist nun wahrscheinlich

Dennis Raschka (links) wird zu Beginn der neuen Saison Verteidiger Marvin Roch (mitte) bei Ratingen 04/19 gesperrt zuschauen müssen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Update Niederrhein Wie geht es nach der Annullierung der Fußballsaisons am Niederrhein weiter? Die Redaktion von Fupa.net der Rheinischen Post hat einige Fragen zusammengetragen und sie beantwortet. Unter anderem, wie mit Sperren umgegangen wird und was mit den Spielklassen passieren dürfte.

Nach dem Abbruch der Fußballsaisons von den Kreisligen bis zur Oberliga durch den Fußball-Verband Niederrhein (FVN), der aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Möglichkeit mehr sah, mit mindestens 50 Prozent der Spiele zu Wertungen in den Ligen zu kommen, gibt es noch einige Fragen. Die Redaktion von Fupa.net hat einige davon zusammengetragen und beantwortet. Hier ein Auszug.

Ab wann darf generell wieder normal trainiert und gespielt werden?

Es ist ein Irrtum, dass die Fußballverbände sagen, wann gespielt oder trainiert werden darf. Die NRW-Regierung legt in ihrer Coronavirusschutz-Verordnung die Spielregeln fest, darüber hinaus kann es kommunale Erweiterungen geben. Der FVN muss also ebenso wie alle auf Lockerungen hoffen, um offiziell planen zu können. Mit der verabschiedeten Notbremse ab einer Inzidenz von jenseits 100 ist Kontaktsport untersagt. Zitat aus der geltenden Verfügungslage: „Nur kontaktloser Individualsport bleibt erlaubt, den man allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands ausüben kann. Für Berufs- und Leistungssportler gibt es Ausnahmen. Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein.“ In NRW gilt dabei eine Gruppengröße von maximal fünf Kindern.

Wie sieht die Gruppeneinteilung für die Saison 2021/22 aus?

Der FVN hat diese Frage noch nicht beantwortet, wird für Klärung aber in den kommenden Wochen Sorge tragen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass in der Mehrheit der Ligen keine gravierenden Änderungen vorgenommen werden, weil in der annullierten Saison kaum gespielt wurde. Das bedeutet: Die Überlegungen, die sich die FVN- und Kreis-Verantwortlichen im Sommer 2020 gemacht haben, dürften noch Gültigkeit besitzen.

Können große Ligen noch aufgeteilt werden?

Das ist grundsätzlich möglich, in der Oberliga Niederrhein gilt dies sogar als wahrscheinlich. 23 Mannschaften sind mit Blick auf die vergangenen Monate einfach zu viele Teams innerhalb einer Liga im Amateurfußball. Die Oberliga wird wahrscheinlich in zwei Quali- und anschließend in Auf- und Abstiegsrunden gesplittet. Auf Kreisliga-Ebene ist das für große A-Ligen wie in Kempen und Krefeld oder Rees und Bocholt nachträglich auch möglich. Darüber wird unter anderem in Rees und Bocholt nachgedacht.

Wann beginnt die Saison 2021/22?

Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, sagt: „Aufgrund der Corona-Problematik ist derzeit schwer abzusehen, wann ein Start der nächsten Saison erfolgen kann.“ Es ist somit vollkommen offen, wann es wieder losgehen soll und darf. Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Saisonstart für die Regionalliga West für das Wochenende 13. bis 16. August 2021 festgelegt. Allerdings wurde die Regionalliga West mittlerweile als Profiliga eingestuft und steht daher unter einer anderen Betrachtung. Anders sieht das bei der Frauen-Regionalliga West aus: Die Frauen pausieren ebenfalls seit Anfang November – und hier wird es spannend. Der WDFV hat den ersten Spieltag für den 29. August 2021 angesetzt.

Sind bestehende Sperren durch die Annullierung erloschen?