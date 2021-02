Fußball-Regionalliga : Das ändert sich künftig beim FC Wegberg-Beeck

Wegberg Regionalligist FC Wegberg-Beeck verlor gegen Alemannia Aachen mit 2:3. Am Rande des Spiels gab der Klub eine wichtige Zukunfts-Entscheidung bekannt.

Auch die zweite Halbzeit ließ sich ähnlich an. Aachens Kapitän Ale­xander Heinze verpasste per Kopf nur knapp das dritte Tor (47.). Doch dann raffte sich Beeck auf. Shpend Hasani hatte die erste Chance (52.), und dann staubte Jannik Mause nach einem Schuss des nun mächtig aufdrehenden Marvin Brauweilers zum 1:2 ab, nachdem Torwart Joshua Mroß den Ball nach vorne hatte abprallen lassen (57.). Es war ein Tor, das nachhaltig Wirkung zeigte. Mit Aachens Herrlichkeit war es nun vorbei, Beeck drängte mit Macht auf den Ausgleich. Die beiden besten Chancen dafür hatte erneut Brauweiler (59./70.). Mitten in diese Drangphase patzte dann ausgerechnet Beecks sonst so zuverlässiger Schlussmann: Einen recht harmlosen Kopfball Marwin Studtruckers hielt Zabel nicht fest, Oluwabori Falaye drückte den Ball über die Linie (73.). Beeck antwortete aber postwendend. Eine Freistoß­flanke André Mandts nutzte Mause zum 2:3 (74.). In der Nachspielzeit hätte Brauweiler fast noch den Ausgleich erzielt: Freistehend köpfte er den Ball knapp am Winkel vorbei.