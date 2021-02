Fußball-Regionalliga : Was dem FC Beeck beim 0:3 in Bergisch-Gladbach fehlte

Beecks Kapitän Maurice Passage (r.) setzt sich hier gegen Bergisch Gladbachs Patrick Friesdorf durch. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Bergisch-Gladbach Für den Aufsteiger wird es nach dem 0:3 in Bergisch Gladbach allmählich brenzlig. In den letzten vier Spielen gab es nur vier Punkte, die Abstiegszone rückt näher. In Bergisch-Gladbach fehlten Durchschlagskraft und fußballerische Qualität.

Shpend Hasani, Jannik Mause, Manuel Kabambi, Evangelos Skraparas, Jan Bach, Marc Kleefisch, dazu der torgefährliche Marvin Brauweiler und Standard-Spezialist André Mandt: Fast alle, die beim FC Wegberg-Beeck für Torgefahr und Kreativität stehen, kamen im wichtigen Spiel beim direkten Konkurrenten SV Bergisch Gladbach zum Einsatz. Viel Torgefahr resultierte daraus aber nicht. Ein einziger nennenswerter Abschluss stand für die Kleeblätter nach 90 Minuten zu Buche, und der resultierte aus einer geradezu klassischen Standardkombination dieser Saison: Ecke Mandt, Kopfball Brauweiler – der Ball flog indes übers Tor (27.).

Ein einzelner Gladbacher Akteur steckte an diesem Tag alle Beecker in die Tasche: Serhat Koruk schnürte einen Doppelpack, am Ende siegten die Gastgeber so 3:0. Für Koruk waren es bereits seine Saisontore 14 und 15. Der 24-Jährige liegt damit auf Platz drei der Regionalliga-Torschützenliste, hat nahezu zwei Drittel aller Gladbacher Tore erzielt. Beeck ist derweil weiter im Abwärtstrend. Der Aufsteiger ist seit vier Spielen sieglos, aus den letzten acht Spielen gab es nur vier Punkte. Auch Gegner Bergisch Gladbach ist auf drei Punkte herangekommen. Es wird brenzlig.

Info Serhat Koruk erzielt seine Saisontore 14 und 15 Beeck: Zabel – Passage, Hühne, Wilms, Hoffmanns – Geerkens (46. Hasani) – Mandt (76. Leersmacher), Brauweiler – Kabambi (57. Skraparas), Mause, Bach (52. Kleefisch)

Tore: 1:0 Koruk (41.), 2:0 Lunga (48.), 3:0 Koruk (75.)

Nach einer deutlichen Niederlage hatte es für Beeck allerdings zunächst nicht ausgesehen. Über weite Strecken der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Teams vollständig, waren auch die Spielanteile gleichmäßig verteilt. Koruk vergab dann freistehend die bislang größte Chance im Spiel: Sein Schuss verfehlte das lange Eck nur um Zentimeter (40.). Im direkten Gegenzug fehlten Bachs Abschluss Wucht und Präzision – Keeper Dennis Lohmann hatte so nur wenig Mühe.

Als der SV dann einen Freistoß im Mittelfeld schnell ausführte, passierte es: Die Hereingabe Patrick Friesdorfs erreichte am langen Eck Koruk und aus schon recht spitzem Winkel brachte der den Ball irgendwie an Beecks Schlussmann Stefan Zabel vorbei zum 1:0 über die Linie. Einige Beecker reklamierten da vehement, aber vergebens, dass der Ball beim Freistoß noch nicht vollständig geruht habe (41.). „Ob der Ball da noch rollte oder nicht, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir da im Anschluss gepennt haben“, zeigte sich Beecks Kapitän Maurice Passage selbstkritisch. „Das Tor war aber auf alle Fälle der Wendepunkt im Spiel. Denn bis dahin waren wir völlig gleichwertig“, befand FC-Coach Michael Burlet.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber rasch auf 2:0. Erst verlor Brauweiler den Ball an der Mittellinie, dann machte auch Sebastian Wilms eine unglückliche Figur, Kelvin Lunga bedankte sich mit dem zweiten Tor (48.).