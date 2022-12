Ehrenamt im Kreis Heinsberg Neue Betreuerin für Ukraine-Hilfe

Angelika Goreßen hat Mitte November ihren Dienst in der Ukraine-Hilfe der Caritas aufgenommen. Sie unterstützt fortan ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger in der Region, insbesondere beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Begegnungsräumen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. An vier Tagen in der Woche ist sie zu festen Zeiten in ihrem Büro im Gebäude der Caritas in Geilenkirchen zu erreichen. Aber sie wird auch mobil unterwegs sein. Weiterhin gebe es zahlreiche Ehrenamtler in allen Kommunen, die sich um das Wohlergehen der Ukrainer kümmern.