Beeck verspielt die Herbstmeisterschaft Blitztor und Japan-Duo schocken Beeck

Maßgeblich für Deutschlands Vorrundenaus bei der WM waren zwei Japaner: Ritsu Doan und Takuma Asano schossen schließlich die Tore bei Japans überraschendem 2:1-Sieg gegen die deutsche Auswahl. Zwei andere Japaner vermasselten nun ebenfalls maßgeblich ­Beeck die Herbstmeisterschaft in der Mittelrheinliga: Kanata Todate und Masahiro Fujiwara waren im Topspiel der Mittelrheinliga Hennefs herausragende Akteure – speziell der außerordentlich schnelle Fujiwara machte mit Beecks Verteidigern, was er wollte. Das Duo hatte so entscheidenden Anteil am 3:0-Sieg der Gastgeber, die am letzten Spieltag der Hinrunde so noch an Beeck vorbeizogen und in der mit drei Monaten ultralangen Winterpause nun als Spitzenreiter grüßen. „Die beiden Japaner waren überragend“, befand auch Beecks Coach Mark Zeh.