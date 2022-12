Punktloser Bezirksligist kasssiert zehnte Pleite Beim TV Erkelenz schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt

Die Wegberger Damen basteln derweil weiter an ihrer nächsten Erfolgsgeschichte nach dem Verbandsliga-Aufstieg in der vergangenen Saison. Auch in der neuen Spielklasse ist der HSV kaum zu stoppen. Spielerisch lief es beim 30:27-Sieg beim Niederbergischen HC aber nicht immer rund. „Viele technische Fehler im Spielaufbau, schlechte Abschlüsse, die oft direkt auf den Torwart trafen, konnte man über das komplette Spiel verfolgen“, sagte Trainer Siegfried Wagner.