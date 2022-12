Treffen im Kreis Heinsberg Katholiken wollen Abwärtsspirale bei Mitgliederzahl stoppen

Eingeladen waren dazu Andreas Schreib und Pfarrer Thorsten Aymanns, Leitung der Stabsstelle Strategiemanagement „Heute bei Dir“ im Generalvikariat des Bistums Aachen. Diese verdeutlichten, dass es einer Neuorientierung des Lebens in den Orten von Kirchen und pastoralen Räumen gerade vor dem Hintergrund einer veränderten und sich immer schneller verändernden Gesellschaft bedarf. Sie erläuterten, wie der Prozess für eine gelingende Umgestaltung aus der Perspektive der Betroffenen in der Region gelingen kann, ohne die eigene Identität zu verlieren. Die Frage, auf die es von nun an ankomme, so wurde deutlich, sei die nach Gestaltung des Raumes, in welchem sich vor allem die vielen katholisch ehrenamtlich Engagierten wohlfühlen können.